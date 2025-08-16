তোমাকে চিঠি লিখে আনন্দ পাই
প্রিয় কিআ,
অনেক ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তোমায় লিখছি। পরীক্ষা আমার মুখোমুখি চলে এসেছে! পড়াশোনার চাপের মধ্যে তোমাকে পড়ার জন্য অনেক কম সময় পাচ্ছি এখন। কিন্তু তা–ই বলে তোমাকে একেবারেই পড়া ছেড়ে দিইনি! যখন আমি অনেক চাপে থাকি, তখন তোমাকে পড়লেই সব চাপ উধাও হয়ে যায়! তা ছাড়া এটি আমার পঞ্চম চিঠি তোমার কাছে। (একটি চিঠি কুরিয়ারে ও তিনটি ই–মেইলে পাঠিয়েছিলাম) যা–ই হোক, তুমি আমার চিঠি ছাপাও বা না ছাপাও, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই; তোমাকে লেখার মাধ্যমে আমি খুবই আনন্দ অনুভব করি। অনেক কথা বলে ফেললাম। আজ আর নয়, বিদায়!
অংকিতা পাল
অষ্টম শ্রেণি, কৃষ্ণকুমারী সিটি করপোরেশন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
কিআ: বাহ, এক সংখ্যায় দুই অংকিতার চিঠি। দারুণ তো! তোমরা এত কষ্ট করে চিঠি পাঠাও শুনে তো এখন আমারই চাপ লাগছে। কিন্তু কী করব বলো, এটাও একটা পরীক্ষা। আফসোস, পরীক্ষার হলেও সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসতে পারতাম না, এখন তোমাদের সব চিঠির উত্তর ছাপতে পারি না। কী বিপদ!