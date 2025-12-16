লেখার জন্যই লিখছি না
‘NO চিঠি’ শপথ
‘আমি শপথ করছি যে আমি কিআর কাছে আর কোনো চিঠি পাঠাব না।’ এ কথা আমি মোটেই শুধু লেখার জন্যই লিখছি না, অনেক অভিমান আর দুঃখের সঙ্গে মন থেকেই লিখছি। আগে আমি ভাবতাম, কিআ চিঠি না ছাপালে পাঠকেরা রাগ কেন করে! তবে এখন আমি সবার রাগ করার কারণটা শুধু হাড়ে হাড়ে না, অস্থিসন্ধিতে অস্থিসন্ধিতে টের পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত যে কটা চিঠি আমি পাঠিয়েছি, তার একটাও ছাপা হয়নি। বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় আমি আবেদনের থেকে চিঠি লেখাটাই বেশি পছন্দ করতাম। কিন্তু কিআর এই চিঠি না ছাপানোর রোগের জন্য আমি পরীক্ষার খাতায়ও কখনো চিঠি লিখব না বলে শপথ করছি। আর লেখা পাঠানোর কথা না বলাই ভালো। অনেক সাহস সঞ্চয় করে যখন একটা লেখা পাঠিয়ে দেখি ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগই গায়েব হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম মাঝেমধ্যে লেখা পাঠাব। কিন্তু এখন ভাবছি, এটা ছাপানো না হলে আমি কিআর সুপ্ত পাঠক হয়ে যাব। No চিঠি, NO লেখা।
আবিদা রহমান সারা
নবম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী
কিআ: Nooooo! এমন কঠিন শপথ নিয়ো না। তবে শপথ নেওয়াই হয় ভাঙার জন্য। চিঠি ছাপার মধ্য দিয়ে তোমার শপথ ভাঙার প্রাথমিক কাজটা আমি করে দিলাম। এখন আরও চিঠি আর লেখা পাঠিয়ে বাকি কাজটা তোমাকে করতে হবে। ভালো থেকো।