তোমার পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব
কিআ,
আশা করি ভালো আছ। ভালো থাকবেই না বা কেন, বলো? অক্টোবর যে চলে এসেছে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আমার প্রিয় কিআর জন্মদিন। তোমাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তোমার চলার পথ কখনোই মসৃণ ছিল না। কিন্তু তুমি তবু আমাদের মতো কিশোর-কিশোরীদের পাশে ছিলে। ঠিক তেমনিভাবেই আশা করি, তোমার সামনের পদযাত্রা দৃঢ় হবে। আমরা সবাই তোমার পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব ইনশা আল্লাহ। তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। ভালো থাকুক কিআ ও সব কিআ–ভক্ত। বিদায়।
মাইদা জারিয়াত
নবম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম
কিআ: অনেক ধন্যবাদ, মাইদা। তোমার জন্য শুভকামনা।
