বাবা আমার কুইজগুলো পাঠাতে পারেননি
প্রিয় কিআ,
তুমি এত চিকন কেন? ঠিক আমার মতো। তোমার তো হাজার হাজার পাঠক। আমি তো এক ঘণ্টায় তোমাকে পড়ে শেষ করি। আমার ছোট বোন তোমাকে দুই ঘণ্টায় ঠোঁটস্থ করে ফেলে। তুমি কি ৯৬ থেকে ৫০০ হয়ে যেতে পারো না? জানো, এবার কী হয়েছে? আমি সুডোকু ছাড়া সব কুইজ তৈরি করেছিলাম। ১৮ তারিখ সকালে কুইজের খামটা বাবার ল্যাপটপের ব্যাগে রেখে দিয়েছিলাম যেন অফিসের পিওন আঙ্কেলকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারে। স্কুল থেকে এসে শুনি, পিওন আঙ্কেল অফিসে না আসায় বাবা আমার কুইজগুলো পাঠাতে পারেননি। আমার এই কষ্ট কমানোর জন্য চিঠিটা ছাপাবে প্লিজ। আমি খুব খুশি হব।
মাবরুকা মোতাহ্হারা
পঞ্চম শ্রেণি, নবেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
কিআ: হায় হায়! খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এ ঘটনা যেন আর না ঘটে, সে জন্য একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। চিঠি পাঠানোটা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। কষ্ট করে আর কিছুদিন পাঠাও, তারপর একটা না একটা ভালো বুদ্ধি আমরা বের করে ফেলতে পারব।