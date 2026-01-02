কিআ আমার খুব ভালো লেগেছে
সম্পাদক ভাইয়া,
কিআ আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু কিআতে বুড়োদের এত লেখা ছাপা হয়েছে কেন? এখন থেকে ছোটদের লেখা বেশি বেশি দিবা। আর আমার আব্বু-আম্মুর জন্য একটা লেখা দিয়ো। আমাকে শুধু পড়তে বলে। আমার পড়তে ভালো লাগে না। ভালো থেকো।
সুমাইয়াতুন নূর দ্বিতীয় শ্রেণী, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা।
কিআ: দেখতে বুড়ো মনে হলেও কিআতে যারা লেখে, তারা সবাই কিন্তু কিশোর! তবে তাদের সঙ্গে ছোটদের লেখাও ছাপা হবে। কিন্তু এ জন্য অনেক লেখা পাঠাতে হবে তোমাদের। আর পড়তে তো কারোরই ভালো লাগে না। তাও আব্বু-আম্মুকে খুশি করার জন্য একটু পড়ার ভান করো, নইলে কিন্তু তারা কিআ পড়তে দেবে না।
