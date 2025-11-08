প্রতিদিনের আপডেট পেতে কিশোর আলোর ইনস্টাগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হও
প্রিয় কিআ,
তুমি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল বানালে পাঠকেরা উপকৃত হবে। তাই আমি চাচ্ছি, তুমি হোয়াটসঅ্যাপে একটা চ্যানেল বানাও, যেন আমরা সহজে যোগাযোগ করতে পারি। ভালো থেকো কিআ!
মো. ত্বোয়াসিন বাশার সামি
পঞ্চম শ্রেণি, তাহযীবুল উম্মাহ মডেল মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ
কিআ: ভালো আইডিয়া দিয়েছ। তোমার চিঠি পেয়েই আমরা একটা চ্যানেল খুলেছি। কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে নয়, ইনস্টাগ্রামে। তোমরা এই চ্যানেলে জয়েন করলে আমাদের প্রতিদিনের আপডেট পাবে। চ্যানেলটার লিংক: https://www.instagram.com/channel/AbYxnCCpfh_1Y8V1/
দারুণ আইডিয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।