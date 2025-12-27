১০০ লেবুর শক্তি
প্রিয় কিআ,
তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ২০২১ সালে, আমার খালাতো ভাই জন্মদিনে গিফট করেছিল। তখন থেকে আমি তোমার নিয়মিত পাঠক। গত মাসের সংখ্যা দারুণ ছিল। বিখ্যাত মানুষদের মতো আমারও একটা উক্তি আছে—‘এই গরমে এত টাকা দিয়ে লেবু না কিনে ভিম লিকুইড কেনা ভালো, কারণ ভিম লিকুইডে থাকে ১০০ লেবুর শক্তি।’ আমার চিঠি না ছাপালেও হবে, আরও একটা কথা, প্রতি মাসে কিআ ১৫ দিনেই শেষ হয়ে যায়। প্রতি মাসে দুটি কিআ বের হলে ভালো হতো। ভালো থেকো, বেশি করে খাও, বাই।
নুর ইসলাম নিরব
ষষ্ঠ শ্রেণি, সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি অ্যান্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর
কিআ: তোমার খালাতো ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। নইলে তো তোমার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ই হতো না। তোমার উক্তিটি বেশ মজার। তুমি কিন্তু এটা প্রিন্ট করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে পারো। তবে সত্যি সত্যি এই উক্তির বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে যেয়ো না আবার। ভালো থেকো।