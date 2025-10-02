বিক্রয়কর্মীর ভুলে মিলল সাড়ে তিন কোটি টাকা

বিক্রয়কর্মীর ভুলে মিলল সাড়ে তিন কোটি টাকা
যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনার ডার্লিংটনের এক নারী পছন্দের লটারির টিকিট কিনতে গিয়েছিলেন শহরের পার্ল স্ট্রিটের পিগলি উইগলি দোকানে। দোকানের বিক্রয়কর্মী ভুল করে তাঁকে অন্য লটারির টিকিট দিয়ে ফেলেন।
তখন টিকিট ক্রেতা নারী বলেন, ‘না, না। আমি এটা চাইনি। আমাকে প্যালমেটো ক্যাশ ৫-এর টিকিটই দিন।’
তবে এবার এই নারী নিজের অভ্যস্ত নিয়ম বদলে ফেলেন। প্রতিবারের মতো নিজের বাছাই করা নম্বর না নিয়ে তিনি নিলেন ‘কুইক পিক’, যেটা কম্পিউটার এলোমেলোভাবে বেছে দেয়।
তারপর যা হলো, তা বিস্ময়কর। গত ৪ সেপ্টেম্বরের ড্রতে সেই টিকিটের সব কটি নম্বর মিলে যায়। আর পুরস্কার হিসেবে তিনি পান ৩ লাখ ৩ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা প্রায় ৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
লটারিজয়ী এই নারী মজা করে বলেন, ‘বিক্রয়কর্মী ভুল না করলে আমি কখনোই জিততাম না।’
এখন এই নারীর পরিকল্পনা হলো লটারি জয়ের অর্থ দিয়ে নিজের বাড়িটা ঠিকঠাক করে নেওয়া।
তথ্যসূত্র: ইউপিআই