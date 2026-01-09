জাফলংয়ে আমার এক দিন

জাফলংয়ে আমার এক দিন
বহুদিন ধরেই জাফলংয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা লোকমুখে শুনে আসছিলাম। এই বছর আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল প্রকৃতির নিবিড় ছোঁয়ায় সাজানো জাফলংয়ের সেই উঁচু–নিচু পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার। এই পাহাড়গুলোই এক অদৃশ্য মায়াজালে দুটি দেশকে বিভক্ত করেছে—যার এক পাশে বাংলাদেশ এবং অপর পাশে ভারত।
ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে আমাদের স্কুল (গাজীপুর উমেদা বেগম বালিকা উচ্চবিদ্যালয়) থেকে শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য, সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র জাফলং। সিলেট শহর থেকে প্রায় ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে জাফলংয়ের অবস্থান। জায়গাটা ভারতের মেঘালয় সীমান্তের কাছাকাছি।
এই শিক্ষাসফরে আমার সঙ্গে ছিলেন আমার মা-বাবা ও ছোট ভাই। সম্ভবত সকাল সাতটায় আমরা পৌঁছে যাই জাফলংয়ের অপার সুন্দর পাহাড়ের দেশে। জাফলংয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য নিজের চোখে দেখার অনুভূতি যে কেমন, তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। উঁচু-নিচু পাহাড়, ঝরনা, স্বচ্ছ পানির নদী ও চা-বাগানের সৌন্দর্য যেন ঠিকরে বেরোচ্ছিল।
জাফলংয়ে অবস্থিত পিয়াইন নদের স্বচ্ছ পানি পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যায় আপন গতিতে। যার সাক্ষী হয়ে সীমান্তের ওপারে আছে ঝুলন্ত ডাউকি ব্রিজ। আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে জাফলংয়ের অনাবিল সৌন্দর্য।
লেখক: শিক্ষার্থী, গাজীপুর উমেদা বেগম বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, গাজীপুর