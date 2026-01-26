আমাকে বিজয়ী করলে না
প্রিয় অসুস্থ কিআ,
এটা তোমাকে পাঠানো আমার প্রথম চিঠি। তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই, তোমার একটি রোগ আছে। সেটা হলো আমাকে রাগিয়ে দেওয়া। আর রাগ করার কারণ হলো, আমি পাঁচ–ছয় মাস ধরে শব্দভেদের উত্তর পাঠাচ্ছি, তুমি একবারও আমাকে বিজয়ী করলে না। ডাক্তার দেখিয়ো। ওষুধের নাম পেলে আমাকে বোলো। আমি কিনে দেব।
চিঠি না ছাপলে কোনো সমস্যা নেই। তুমি যে সবার চিঠি পড়ো, সেটা আমি জানি। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আর আমি তোমাকে একটা ছবি পাঠালাম। কেমন হলো?
ভালো থেকো।
রুহামা উমায়মাহ জামান
শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
কিআ: রুহামা, এত দিন পর আমি আমার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছি। আমি আসলেই অসুস্থ। শুধু তুমি না, সবাইকে রাগিয়ে দিই আমি। এই সমস্যা যেহেতু তুমি ধরতে পেরেছ, তোমাকেই এর সমাধান করতে হবে। তুমি ডাক্তার হয়ে আমার এই সমস্যা সমাধান না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। ছবিটা খুবই সুন্দর হয়েছে। দুই মাস কেটে যাওয়ার পরও যে জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাচ্ছি, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। ধন্যবাদ তোমাকে। নতুন বছর ভালো কাটুক তোমার।