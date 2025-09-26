আমার আত্মবিশ্বাস একদম কমে গেছে, বুঝতে পারছি না কী করব
প্রিয় মনোবন্ধু,
আমি এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। পরীক্ষায় জিপিএ–৫ অর্জন করেছি ঠিকই, কিন্তু ভালো নম্বর পাইনি। আমার বন্ধুরা অনেক ভালো নম্বর পেয়েছে। সবাই বলে, ভালো কলেজে ভর্তি না হলে ভালো ফল হবে না। আমি ওই অনুসারে ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারব না। এমন নয় যে এসএসসিতে আমি পড়াশোনা করিনি। এ জন্য আমার বন্ধুর সংখ্যা ছিল কম। খুব ভালোভাবেই পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আশানুরূপ ফল হয়নি। আমার অনেক বন্ধু, যারা অনেক ঘোরাঘুরি করেছে, আড্ডা দিয়েছে, তারা আমার চেয়ে ভালো ফল করেছে। আমার শুধুই মনে হয়, আমি কী করলাম! গুটিকয় বন্ধু যারা ছিল, তারাও এখন দেখা হলে কথা বলে না। আমার মনে হচ্ছে, আমি ভীষণ বিষণ্ন হয়ে যাচ্ছি। পড়াশোনার আগ্রহ একদমই হারিয়ে ফেলছি। পড়তে ইচ্ছা করে না। শুধু মনে হয়, আমি পড়লেও পারব না। আমার আত্মবিশ্বাস একদম কমে গেছে। বুঝতে পারছি না, কী করব। আমার কী করা উচিত?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মনোবন্ধু: তুমি এসএসসি পরীক্ষায় সফল হয়েছে। সে জন্য প্রথমেই তোমাকে অভিনন্দন। তবে মনে রাখবে, ফলাফলই সব নয়। নম্বরের চেয়ে তোমার আত্মবিশ্বাস, লক্ষ্য নির্ধারণ ও সঠিক পরিকল্পনা জীবনে সফল হওয়ার জন্য জরুরি। তুমি যদি হতাশ হয়ে পড়ো, তাহলে এসব বিষয় ঠিকমতো হবে না। তাই আত্মবিশ্বাস বাড়াতে অপরের সঙ্গে নিজের তুলনা করা বন্ধ করে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করো। নিজের ইতিবাচক দিকগুলো কাগজে লিখে ফেলো। সামাজিক যোগাযোগ বাড়াও। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো। আর নতুন বন্ধু বানাও। পড়াশোনায় আগ্রহ ফিরে পেতে পড়ার ধরনটা একটু পাল্টাও। গ্রুপ স্টাডি করতে পারো, বইয়ের পাশাপাশি ভিজ্যুয়াল লার্নিংয়ের (ইউটিউব বা ভিডিও দেখে শেখা) সাহায্য নিতে পারো। আর সবার আগে মনের যত্ন নাও। হাঁটাহাঁটি করো। নিজেকে ধন্যবাদ দাও। প্রয়োজনে কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সরাসরি দেখা করে পরামর্শ গ্রহণ করো।