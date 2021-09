ভালো পাঠক হওয়ার উপায়

তুমি যদি ভালো মানে উত্তম পাঠক হতে চাও, তাহলে কী করবে? তার আগে চলো জানি পাঠক কে? যে পাঠ করে, সে-ই পাঠক। আর ‘বই’ শব্দটি আরবি ‘ওহি’ আর ফারসি শব্দ ‘বহি’ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ‘ওহি’ অর্থ প্রত্যাদেশ বা জ্ঞানসমৃদ্ধ নির্দেশাবলি। তাহলে শব্দের উৎপত্তি বিচার করলে দেখা যাবে, জ্ঞানতথ্যসমৃদ্ধ বাক্য দ্বারাই বই নামক বস্তুটি তৈরি হয়ে থাকে। সব বইয়ে কিন্তু তা না-ও থাকতে পারে।

আর বইয়ের ইংরেজি হলো ‘ইড়ড়শ’। এই চারটি অক্ষরের বিশ্লেষণে কী পাই? B for Best, O for output, O for of, K for knowledge। এককথায়, Best output of knowledge। ওই ধরনের বিষয়-আশয় থাকলে পাঠক লাভবান হন, আনন্দের সঙ্গে বই পাঠ পড়ে থাকেন।

বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক, অধ্যাপক ভ্লাদিমির নভোকভ পাঠকের ১০টি গুণ নিরূপণ করেছিলেন। এই ১০টির অন্তত চারটি গুণ না থাকলে ভালো পাঠক হওয়া সম্ভব নয়।

গুণ ১০টি এ রকম—

১. পাঠক একটি বুক ক্লাবের সদস্য হবে।

২. পাঠক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সজাগ হবে।

৩. পাঠক গল্পটির চলচ্চিত্রায়িত রূপ দেখবে।

৪. পাঠকের কল্পনাশক্তি থাকবে।

৫. পাঠক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হবে।

৬. পাঠক একজন হবু লেখক হবে।

৭. পাঠকের কিছুটা রসবোধ থাকবে।

৮. পাঠক নায়ক অথবা নায়িকার সঙ্গে একাত্ম বোধ করবে।

৯. পাঠক ঘটনা ও সংলাপহীন গল্পের বদলে ঘটনা ও সংলাপযুক্ত গল্প পছন্দ করবে।

১০. পাঠকের একটি অভিধান থাকবে।