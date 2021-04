সুরক্ষিত থাকি অনলাইনে

এরপর ‘Someone else got into my account without my permission’–এ ক্লিক করতে হবে। হ্যাক হওয়া অ্যাকাউন্টটির তথ্য চাওয়া হলে সেখানে উল্লেখ করা দুটি অপশনের (ই–মেইল বা মুঠোফোন নম্বর) যেকোনো একটির তথ্য দিতে হবে।