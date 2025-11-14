যে আটটি কোরিয়ান প্রবাদ সারা জীবন কাজে লাগবে

যে আটটি কোরিয়ান প্রবাদ সারা জীবন কাজে লাগবে
বিশ্বের নানা দেশে বিভিন্ন প্রবাদ আছে। যার কোনোটা আকারে ছোট, কিন্তু আছে গভীর শিক্ষা। কোরিয়ার কিছু প্রবাদও ঠিক এমন, একটু ভেবে দেখলে জীবনে কাজে লাগে। কীভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়, অন্যদের সঙ্গে সদয় আচরণ করতে হয়, তারই পাঠ দেয় এসব প্রবাদ। দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে কোরিয়ার এমন আটটি প্রবাদ তুলে ধরা হয়েছে।
১. কষ্টের শেষে আনন্দ
এই প্রবাদের মূল কথা হলো কোনো কাজ খুব কঠিন লাগলেও হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, কোনো সংগ্রামই চিরস্থায়ী নয়। চেষ্টা আর ধৈর্য ধরে থাকলে একসময় তা কাটিয়ে ওঠা যায়, ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রচেষ্টা ও ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত আনন্দ আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে।
২. শুরু করা মানে অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়া
কোনো কাজ শুরু করতে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একবার শুরু করে ফেললে বাকি পথ অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রথম পদক্ষেপটাই আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবাদ মানুষকে দ্বিধা, ভয় ও অলসতা কাটিয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করে।
৩. শেখার কোনো শর্টকাট নেই
পরীক্ষা, খেলাধুলা, সৃজনশীল কাজ—সবকিছুর জন্য সময় দিতে হয়। দ্রুত শেখার কোনো কৌশল নেই। নিয়মিত অনুশীলনই একমাত্র পথ। এই প্রবাদ নম্র ও শৃঙ্খল হতে উৎসাহিত করে।
৪. ছোটবেলার অভ্যাস সারা জীবন থাকে
যে অভ্যাসগুলো আমরা ছোটবেলায় গড়ে তুলি, সেগুলো ভবিষ্যতেও আমাদের সঙ্গে থাকে। তাই ভালো অভ্যাস তৈরির জন্য এখনই চেষ্টা করা জরুরি। এই প্রবাদ মূলত জীবনের জন্য একটি সতর্কবার্তা। যদি ক্ষতিকর কোনো অভ্যাস থাকে, তাহলে তা দ্রুত সংশোধন করতে হবে। তা না হলে পরে সেগুলো পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে পড়ে।
৫. আন্তরিকতা অনেক সমস্যার সমাধান
কখনো কখনো একটা আন্তরিক কথা-ই অনেক জটিল পরিস্থিতি সহজ করে দিতে পারে। আন্তরিকতা এমন কিছু অর্জন করতে পারে, যা শক্তি বা অর্থ করতে পারে না।
৬. বড় কিছু অর্জন করতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়
যদি সব সময় নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে বড় কোনো কাজ করা যায় না। অসাধারণ বা নতুন কিছু করতে গেলে সাহস লাগে, আর একটু ঝুঁকিও নিতে হয়।
৭. তাড়াহুড়া করলে ভুল বাড়ে
যখন খুব তাড়াহুড়া করি, তখনই বেশি ভুল হয়। গুরুত্বপূর্ণ কাজ ধীরে ও বুঝে করা ভালো, সময় বাঁচায়। এতে লক্ষ্যে আরও কার্যকর ও নির্ভুলভাবে পৌঁছানো যায়।
৮. কম জানা মানুষের কথা বেশি
যাঁদের অভিজ্ঞতা কম, তাঁরাই অনেক সময় বেশি কথা বলেন। প্রকৃত দক্ষতা শব্দে নয়, কাজে প্রকাশ পায়। কথার চেয়ে কাজের বিচার করতে হবে। এই প্রবাদ বিনয়ী হতে শেখায় এবং কথার চেয়ে কাজকে বেশি গুরুত্ব দিতে মনে করিয়ে দেয়।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া।