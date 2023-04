প্রথমে গ্রামার অংশের উত্তর দেবে

প্রশ্ন নম্বর ৬: Changing Sentence: একটি বাক্যকে দুইভাবে পরিবর্তন করা যায়। যেমন—

১. বাক্য গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের পরিবর্তন করে, যাকে বলে Conversation of Sentences.

২. বাক্য গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের পরিবর্তন না করে, যাকে বলে Changing of Sentences.

আমাদের আলোচ্য বিষয় Changing sentences:

১. ৫ প্রকার Sentence অর্থাৎ Assertive (Affirmative ও Negative), Interrogative, Imperative, Optative ও Exclamatory Sentence-এর পারস্পরিক রূপান্তর;

২. Simple, Compound ও Complex Sentence-এর পারস্পরিক রূপান্তর;

৩. Degree of Comparison-এর পারস্পরিক রূপান্তর;

৪. Voice-এর পারস্পরিক রূপান্তর; এ প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে, যার ১০টি বাক্যের পাশে ব্র্যাকেটে নির্দেশনা দেওয়া থাকবে। নির্দেশনা অনুসারে বাক্যগুলোকে রূপান্তর করতে হবে। এ অংশে নম্বর থাকবে ১০।

প্রশ্ন নম্বর ৭: Completing Sentence: এ ক্ষেত্রে ৫টি বাক্যাংশ দেওয়া থাকবে। শিক্ষার্থীদের কোনোভাবেই এগুলোর উত্তর না বুঝে মুখস্থ করা উচিত হবে না, বরং বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে Principle Clause ও Subordinate Clause-এর গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা জরুরি। কারণ, প্রায় প্রতিটি Sentenceই একাধিক Clause-এর মাধ্যমে যুক্তিসংগতভাবে পূরণ করা যেতে পারে। বাক্যের অর্থ ও গঠন অনুসারে বাক্যাংশগুলোর সঙ্গে অবশিষ্ট অংশ যুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করতে হবে। এ অংশে নম্বর থাকবে ৫।

প্রশ্ন নম্বর ৮: Uses of Prefixes and Suffixes: একটি Root word বা মূল শব্দের আগে ও পরে কিছু যোগ করে wordটিকে পরিবর্তন করা যায়। মূল শব্দের আগে যা যোগ করা হয়, তাকে Prefix বলে এবং মূল শব্দের পরে যা যোগ করা হয়, তাকে Suffix বলে। একটি মূল শব্দ যদি happy হয়, তাহলে তার আগে ‘un’ যোগ করে শব্দটিকে পরিবর্তন করা যায়। এখানে ‘un’ হচ্ছে Prefix। একটি মূল শব্দ যদি care হয়, তাহলে তার পরে ‘full’ যোগ করে শব্দটি পরিবর্তন করা যায়। এখানে ‘full’ হচ্ছে Suffix। এ অংশে নম্বর থাকবে ৫।