তোমারও সময় আসবে

মেসিও কিন্তু ঠিক তা-ই করেছেন। সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেও পরবর্তী সময়ে ঠিকই নিজেকে মানসিকভাবে গুছিয়ে নিয়েছেন। ফিরেছেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে। এমনকি ২০২১ সালে ব্রাজিলের মাটিতেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে হারিয়ে কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপ জয়ের মধ্য দিয়ে পেয়েছেন অধরা আন্তর্জাতিক শিরোপার স্বাদ।

সময় একদিন তোমারও আসবে। আজ নয়তো কালঅথবা পরশু। বিজয় সরণির জ্যামে পড়ে তার হয়তো এসে পৌঁছাতে একটু বেশি সময় লাগছে। কিন্তু দেরিতে হলেও সে আসবেই আসবে। যতক্ষণ সে না এসে পৌঁছায়, মনে বিশ্বাস রেখে স্বপ্ন দেখা অব্যাহত রাখো। আর গলা মেলাতে থাকো বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিটিএসের প্রিয় সদস্য জাংকুকের গাওয়া গানটির সঙ্গে :

Look who we are, we are the dreamers

We’ll make it happen,’ cause we believe it!

Look who we are, we are the dreamers

We’ll make it happen,’ cause we can see it!