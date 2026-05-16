২৪ মে রবিবার কিআ কার্নিভ্যাল, অংশ নিতে এখনই নিবন্ধন করো

কিআ প্রতিবেদক

কিশোর আলোর ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন সেপনিল নিবেদিত কিআ কার্নিভ্যাল ২০২৬। কিআ পাঠকের জন্য কিশোর আলোর বছরের সবচেয়ে বড় আনন্দের আয়োজন কিআ কার্নিভ্যাল। অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৪ মে ২০২৬, রবিবার। আলোকি কনভেনশন সেন্টার, গুলশান-তেজগাঁও লিংক রোড, ঢাকায় সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে দিনব্যাপী এই উৎসব। আয়োজনে অংশ নিতে নিবন্ধন করতে হবে।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এবারের কিআ কার্নিভ্যাল সাজানো হচ্ছে তারকা, গুণীজন আর কিশোর আলোর পাঠকদের মিলনমেলায়। থাকছে আলোকচিত্র, লেখালেখি, ভাষা, ক্যারিয়ার, এআই, কার্টুনসহ নানা বিষয়ে কর্মশালা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের গুণী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বরা এসব কর্মশালা পরিচালনা করবেন। পাশাপাশি সংগীত, অভিনয়সহ বিভিন্ন মাধ্যমের তারকারা এসে আড্ডা দেবেন কিআ পাঠকদের সঙ্গে। দেশসেরা লেখক, ছড়াকার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিত্বরা শোনাবেন অনুপ্রেরণার গল্প। জনপ্রিয় শিল্পীদের গান, গেম, পাপেট শো মিলিয়ে জমজমাট এক আয়োজন হতে যাচ্ছে এবারের কার্নিভ্যাল।

বাংলাদেশের যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তৃতীয় শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিবন্ধনের মাধ্যমে সেপনিল নিবেদিত কিআ কার্নিভ্যালে অংশ নিতে পারবে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে একজন অভিভাবক (বাবা অথবা মা) উৎসবে প্রবেশ করতে পারবেন। নিবন্ধন শেষে অংশগ্রহণকারীরা ই-মেইলে ছবিযুক্ত ই-টিকিট পাবে। টিকেট প্রিন্ট করে আনতে হবে। ফোনে বা অন্য ডিভাইসে ই-টিকেট দেখালেও হবে। এটিই কার্নিভ্যালের প্রবেশপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

কার্নিভ্যাল প্রাঙ্গণে প্রবেশের সময় প্রবেশপত্র যাচাই করা হবে এবং অংশগ্রহণকারীর হাতে বিশেষ সিল দেওয়া হবে, যা বের হয়ে আবার প্রবেশের সময় দেখাতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একজন অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ তিনবার উৎসব প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারবে।

আয়োজকেরা জানিয়েছে, কার্নিভ্যাল প্রাঙ্গণে কোনো স্পট রেজিস্ট্রেশন, ইন্টারনেট বা প্রিন্ট সুবিধা থাকবে না। পুরো আয়োজন থাকবে ধূমপান ও মাদকমুক্ত পরিবেশে। নিরাপত্তার স্বার্থে উৎসব প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় থাকবে এবং প্রয়োজনে তল্লাশি করা হতে পারে।

সেপনিল নিবেদিত কিআ কার্নিভ্যালে সহযোগিতা করছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক। গোল্ড পার্টনার মাইটি চিপ্‌স। ভেন্যু পার্টনার আলোকি।

সেপনিল নিবেদিত কিশোর আলোর আয়োজন কিআ কার্নিভ্যালে অংশ নিতে এখনই নিবন্ধন করো: https://services.prothomalo.com/kia-carnival/

