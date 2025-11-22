ভূমিকম্পে ভয় নয়, প্রয়োজন সচেতনতা

ভূমিকম্পে ভয় নয়, প্রয়োজন সচেতনতা
নভেম্বর মানেই শীতের শুরু, সঙ্গে পরীক্ষার ভয়। সেই আমেজ নিয়ে ২২ নভেম্বর বিকেল ৩টায় কিশোর আলোর কার্যালয়ে শুরু হয় ১০৫তম কিআড্ডা। সভার শুরুতেই আগের দিন ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে শোক প্রকাশ করেন কিশোর আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের। এরপর ভূমিকম্প নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কিআড্ডা সঞ্চালনা করেন জাহিন যাইমাহ্ কবির। সভায় আহমাদ মুদ্দাসসের জানান, ভূমিকম্প হলে আতঙ্কিত না হয়ে কী করা উচিত। ‘ড্রপ, কাভার, হোল্ড অন’—ভূমিকম্পের সময় নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করার এই পদ্ধতি সম্পর্কে সবাইকে ধারণা দেন তিনি। আলোচনায় অংশ নেন কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হক। তিনি ঢাকার বহুতল ভবনগুলোর ভূমিকম্প-সহনশীলতা নিয়ে কথা বলেন। সবাইকে এই দুর্যোগে সুরক্ষিত থাকার পরামর্শ দেন তিনি। কিআর নিয়মিত লেখক মৃণাল সাহাও এ সময় নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত পাঠকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে বসে এরপর।
গম্ভীর আলোচনার রেশ কাটাতে গান শোনান ব্যান্ড ‘আপনঘর’-এর ভোকালিস্ট মিজান। তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় দুইটি লোকসংগীত। অন্যবারের কিআড্ডায় একটি কুইজ থাকলেও এবার ছিল দুটি। অর্থাৎ ডাবল কুইজ, তাই পুরস্কারও ছিল ডাবল। শুধু কি তাই? টিফিন আয়োজনও ছিল দ্বিগুণ! সবশেষে দ্বিগুণ আনন্দ আর গ্রুপ ছবি তোলার মধ্য দিয়ে শেষ হয় নভেম্বরের কিআড্ডা।