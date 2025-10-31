অদ্ভুত হলেও সত্যি
আফ্রিকার হাতির ঘ্রাণশক্তি অন্য যেকোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর চেয়ে বেশি। ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য হাতির থাকে দুই হাজার বিশেষ জিন।
১৮৫৮ সালের গ্রীষ্মকালে ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে এত দুর্গন্ধ হয়েছিল যে মানুষের জীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। এই দুর্গন্ধ শহরের মানুষের জীবনকে এতটাই বিপর্যস্ত করেছিল যে এর একটা আলাদা নামই হয়ে গিয়েছিল—দ্য গ্রেট স্টিংক বা মহাদুর্গন্ধ।
ঘামে কোনো গন্ধ নেই, কিন্তু আমাদের ত্বকে থাকা ব্যাকটেরিয়া যখন ঘামের সঙ্গে মিশে যায়, তখনই দুর্গন্ধ তৈরি হয়।
কাকোসমিয়া নামে সমস্যায় আক্রান্ত মানুষের কাছে সবকিছুর গন্ধই বিরক্তিকর লাগে। এমনকি সুন্দর ফুলের গন্ধও তাদের কাছে পচা মাছের মতো মনে হয়।
ডুরিয়ান ফলের গন্ধ এত তীব্র ও দুর্গন্ধযুক্ত যে সিঙ্গাপুরের গণপরিবহনে এটি বহন করাই নিষিদ্ধ।
