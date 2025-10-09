হঠাৎ দেখা
২০২৩ সালের কথা। ফোনটা স্ক্রল করতে করতেই ফেসবুকে তোমাকে প্রথম দেখলাম। এরপর কেনার খুব আগ্রহ হলো! কিন্তু পড়াশোনার জন্য কিছুদিন পর অবশ্য ভুলে গেলাম। আবার একদিন স্কুল থেকে বাসায় ফেরার সময় তোমার সঙ্গে দেখা। ভাগ্যিস স্কুল থেকে ফেরার পথে অনেক হকার আঙ্কেল বসেন! মাসটা সম্ভবত জুন। এ মাসেই তোমার সঙ্গে আমি প্রথম পরিচিত হলাম। কী অসম্ভব ভালো লেগেছিল (ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়)। দুঃখের বিষয় হলো, ২০২৩-এ তোমার সঙ্গে আমি একসঙ্গে এগোতে পারিনি; পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে হয়েছে, তাই। এরপর এল ২০২৪। বছরটি খুব আনন্দের ছিল আমার জন্য। কারণ, ২৪-এর শুরু থেকেই আমি তোমার সঙ্গে আছি এখনো অবধি। ভবিষ্যতেও থাকব। এর একটি অন্যতম কারণও আছে। কারণটা অনেকটা এ রকম—আমার যখন মন খারাপ হয়, আমি নিজেকে সঙ্গীহীন মনে করি অথবা কারও সঙ্গে ঝগড়া বা ঝঞ্ঝাট হয়েছে, এমন অবস্থায় তোমাকে পড়লেই আমার নিমেষেই খারাপ বা সঙ্গছাড়া অনুভূতিগুলো উধাও হয়ে যায়। আর ভালো থাকাকালীন তুমি আমার ভালো থাকাকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দাও। এককথায় বললে, তুমি আমার জীবনের ‘ডোপামিন’।
জন্মদিনের অনেক অনেক ভালোবাসা এবং অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল আমার ডোপামিন। আমি তোমার সঙ্গে আজীবন ও আমৃত্যু পথ চলতে চাই!
লেখক: শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণি, কৃষ্ণকুমারী সিটি করপ্ররেশন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম