সেন্ট যোসেফে টেক ফেস্ট অনুষ্ঠিত
জোসেফাইট আইটি ক্লাব আয়োজন করেছে ‘ইস্টার্ন ব্যাংক প্রেজেন্টস টেকনোভেশন’২৫–ন্যাশনাল লেভেল টেক ফেস্ট’। ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের ৫০টিরও বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আসা ৩ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নটর ডেম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সহকারী অধ্যাপক রুবাইয়েত হাসান সিরাজ এবং সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রিন্সিপাল ব্রাদার লিও জেমস পেরেইরা সিএসই।
তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের মূল আকর্ষণ ছিল প্রযুক্তি এবং গেমিংয়ের এক দারুণ সমন্বয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল হাই-ভোল্টেজ হ্যাকাথন ও ক্র্যাক দ্য কোড। পাশাপাশি জনপ্রিয় ফিফা, পাবজি মোবাইল, রোবো ডিসপ্লে, অ্যাপ ও ওয়েব ডিসপ্লে এবং আইডিয়াথনও ছিল।
আয়োজনে বিচারক হিসেবে ছিলেন সেন্ট যোসেফ স্কুলের শিক্ষকেরা, পাশাপাশি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির রোবোটিকস ক্লাবের সদস্য এবং নটর ডেম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের কম্পিউটার ক্লাবের সদস্যরা।
সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিএলের পরিচালক এবং বেসিসের সাবেক সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির, বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক কাজী মুতমাইনা তাহমিদা, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব লায়াবিলিটি ও ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট সারমিন আতিক, শিশু অধিকারকর্মী ফাতিহা আয়াত এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মধুপম অন্তর।
সমাপনী অনুষ্ঠানে ব্যান্ড ব্লু জিন্স-এর প্রাণবন্ত কনসার্টে পুরো ক্যাম্পাস মুখরিত ছিল। আয়োজনের টাইটেল স্পনসর ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো।