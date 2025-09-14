অ্যাকাউন্টিংয়ে মাইগ্রেশন

অ্যাকাউন্টিংয়ে মাইগ্রেশন
স্যার ক্লাস নিচ্ছেন। আমার দুই পাশে বসেছে দুই বন্ধু। একজন রিয়াদ, আরেকজন সাফওয়ান। সাফওয়ান ক্লাসে নতুন। আর রিয়াদ মাইগ্রেশন করে অ্যাকাউন্টিংয়ে চলে গেছে। কিন্তু মায়া ছাড়তে পারেনি। আমাদের সঙ্গে ক্লাস করতে চলে এসেছে।
যেহেতু আমি দুজনকেই চিনি, তাই ওদের পরিচয় করিয়ে দিই। দুজনকে ডেকে বললাম, ‘নিজেদের পরিচয় দাও, হ্যান্ডশেক করো।’ কথাটা কে বুঝল আর কে বুঝল না, আমি বুঝতে পারলাম না। স্যার পড়াচ্ছেন, চারপাশে হালকা আওয়াজ হচ্ছে। হঠাৎ সাফওয়ান বলল, ‘আমি সাফওয়ান।’ আমার পাশ থেকে সদ্য অ্যাকাউন্টিংয়ে চলে যাওয়া রিয়াদ হ্যান্ডশেক করে হাসিমুখে বলল, ‘আমি অ্যাকাউন্টিং।’
লেখক: শিক্ষার্থী, প্রথম বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
