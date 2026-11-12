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আহসান হাবীবের পাঁচ কৌতুক

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আহসান হাবীব
রম্য লেখক ও কার্টুনিস্ট

ক্ষুধার্ত মানুষ

: পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুধার্ত মানুষ কোথায় থাকে বল তো?

: হাঙ্গেরিতে।

আফ্রিকান জিরাফ
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

বুদ্ধি

: কোন প্রাণীর বুদ্ধি সবচেয়ে উঁচুতে?

: জিরাফ।

স্কুলে থাকতে

ডাক্তার: আপনার এ্যাপেনডিসাইটিসের সমস্যা হয়েছিল কখনো?

রোগী: হ্যাঁ ছোটবেলায় স্কুলে থাকতে বানান করতে গিয়ে।

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হাস্যরসের তিন কৌতুক

মা কোথায়

এক বাসার লনে একটা বাচ্চা খেলা করছে। এ সময় এক মহিলা এসে বললেন

: খুকি তোমার মা আছেন?

: আছেন।

মহিলা দরজা অনেকক্ষণ ধাক্কালেন কিন্তু কেউ দরজা খোলে না। এবার তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কই খুকি তোমার মা তো নেই মনে হচ্ছে।'

: আমি তো বলি নি মা বাসায় আছেন!

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হোজ্জার কৌতুক

পা ভাংলো কীভাবে

: তোর পা ভাংলো কীভাবে?

: মাঠের পাশের গর্তটা দেখেছিলি?

: হ্যাঁ।

: আমি দেখি নি।

সূত্র: আহসান হাবীবের জোক্‌স সমগ্র
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কেঁচোর গোসল

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