তোমাকে মনে পড়বে
‘নাহ্, এখানেও নেই। কোথায় যে রেখেছি কাগজটা,’ হতাশ হয়ে বললাম আমি। কোথাও খুঁজে পেলাম না। বিরক্ত হয়ে বসে পড়লাম অনেক পুরোনো আমলের ছোট পড়ার টেবিলের সামনে থাকা চেয়ারে। হঠাৎ চোখ পড়ল নিচের ড্রয়ারটির দিকে। মনে হলো, এখানে তো কাগজটা খুঁজে দেখিনি। ‘না, থাকার কথা নয়। তাও একবার দেখি,’ মনে মনে ভাবলাম।
মেঝেতে বসে ড্রয়ার খুলে খোঁজা শুরু করলাম। পুরোনো বই, অপ্রয়োজনীয় কাগজের স্তূপ ছোট্ট ড্রয়ারটিতে ঠাসা। বিরক্ত হয়ে সব বের করতে করতে হঠাৎ মনে হলো, একধরনের চিকন বই একটার পর একটা বের করছি, যেন শেষই হচ্ছে না। আশ্চর্য! এগুলো কোন বই? কবে কিনেছি? অবাক হলাম।
বইগুলোর ভান্ডার থেকে একটি হাতে নিয়ে প্রচ্ছদের দিকে তাকালাম। হঠাৎ যেন মস্তিষ্কের কোণে অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকা একটা স্মৃতি বেরিয়ে এল, যখন আমি বইগুলোর জন্য পাগল ছিলাম, হাতে পেয়েই খুশিতে লাফিয়ে উঠতাম। খেয়াল করলাম, চোখ ভিজে গেছে সেই আনন্দময় শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে।
এগুলো কোনো সাধারণ বই নয়, এগুলো সেই কিশোর আলো! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। সেই কাগজের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে কিআগুলো নিয়ে বসে পড়ল সুদূর ভবিষ্যতের আমি।
লেখক: শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম