স্কুলে সময়মতো যেতে পারি না

স্কুলে সময়মতো যেতে পারি না
কিছুদিন ধরে যে কী ঝামেলায় পড়েছি! কোনোভাবেই কোথাও সময়মতো যেতে পারি না। আমার স্কুল শুরু হয় ১১:২০-এ। কিন্তু আমি কখনোই ১১:৩০-এর আগে যেতে পারি না। কালকে তো ঠিক করলাম, বই-খাতা সব গুছিয়ে রেখে দেব রাতের বেলা। জুতা, মোজা সব একজায়গায় ঠিক করে রাখব। কিন্তু পরে দেখি স্কুল ড্রেস পরতে পরতেই বেজে গেলো ১১:৩০। এরপর যখন স্কুলে পৌঁছালাম, বদরাগী শৃঙ্খলা শিক্ষক আমাকে খুব করে বকে দিলেন।এরপর অনেক ভেবেচিন্তে আমি একটা বুদ্ধি বের করলাম। কী বুদ্ধি জানো?
এখন আমি প্রতিদিন ১১:০০ টায় স্কুলে গিয়ে বসে থাকি।
লেখক: শিক্ষার্থী, সপ্তম শ্রেণি, ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়