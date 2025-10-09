১ অক্টোবরের গল্প
১ অক্টোবর কিশোর আলোর জন্মদিন। অনেকেই ভাবে, কিশোর আলো শুধুই একটা পত্রিকা, শুধুই কাগজের বন্ধু। কিন্তু আমি জানি, কিআর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব রক্তের সম্পর্কের মতোই। কিআ গল্প, ছবি, কমিকস—এগুলো শুধু লেখা নয়, এগুলো আমার জীবনের টুকরা টুকরা অংশ। যখনই আমার মন খারাপ হয়, কিশোর আলো তার পাতায় লুকিয়ে থাকা হাসির ফোয়ারা নিয়ে হাজির হয়। যখনই কিছু নতুন করে জানতে ইচ্ছা করে, সে তার গল্পের জগৎ খুলে দেয়। কিশোর আলো ছাড়া আমার জীবনটা যেন একটা সাদাকালো ক্যানভাস, যেখানে কোনো রং নেই, রেখা নেই।
অক্টোবরের ৬ তারিখে আমার বন্ধু রুদ্রনীলের জন্মদিন। রুদ্রনীল খুব কম কথা বলে, নীরবতার আড়ালে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু আমি জানি, তার নীরবতা হাজারো কথা বলে। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কোনো মুখের কথায় গড়ে ওঠেনি, বরং তা তৈরি হয়েছে নীরবতার মাঝে। আমাদের টিফিন ভাগ করে খাওয়া, সরস্বতীপূজার প্যান্ডেলে ঘোরা আর কালীপূজার রাতে একসঙ্গে ঘোরাঘুরির স্মৃতিতে। রুদ্রনীল আর কিআ ছাড়া আমার জীবন অসম্পূর্ণ। রুদ্রনীল আমার সেই বন্ধু, যে আমার মুখের দিকে তাকালেই বুঝে যায় আমার মনে কী চলছে। আমরা হয়তো রোজ কথা বলি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বটা একটা গভীর নদীর মতো, যার জল ওপর থেকে দেখা না গেলেও, তার প্রবাহ অনেক শক্তিশালী।
আজ ৬ অক্টোবর, এ দুই অসমাপ্ত জীবনের জন্মদিন। একজন কাগজের পাতায় লুকিয়ে থাকা আমার সব সময়ের সঙ্গী, আরেকজন নীরবতায় ভরপুর আমার হৃদয়ের বন্ধু। এই দুজনের বন্ধুত্ব আমাকে সম্পূর্ণ করে। কারণ, কিশোর আলো আমাকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়, আর রুদ্রনীল আমাকে বন্ধুত্বের ভাষা বোঝায়। কিশোর আলো যেন আমার জীবনের জানালা, যা দিয়ে আমি নতুন নতুন জগতের সন্ধান পাই। আর রুদ্রনীল হলো সেই শিকড়, যা আমাকে মাটির কাছাকাছি রাখে।
অক্টোবরে আমি শুধু তাদের জন্মদিন পালন করি না, আমি উদ্যাপন করি সেই দুটি জীবনের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার গল্প। তাদের ছাড়া আমার জীবন অসম্পূর্ণ—এটা কোনো কথার কথা নয়, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যি। তাই রুদ্রনীল ও কিআ দুজনকে জানাই জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সব সময় আমার পাশে থেকো তোমরা।
লেখক: শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণি, প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুল, ময়মনসিংহ