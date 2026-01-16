জানুয়ারি মাসে যাদের জন্মদিন

আরও

তোমাদের অনেকের জন্মদিন জানুয়ারি মাসে। এ মাসে যাদের জন্মদিন, তাদের সবাইকে কিশোর আলোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আশা করি, তোমাদের জন্মদিন ভালো কাটবে। ভালো থেকো তোমরা।

১ জানুয়ারি

নামিরা মাসরূফ 

বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া

২ জানুয়ারি

লতিফা আরিফ

মিফতাহুল জান্নাত

আস সুন্নাহ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা 

৭ জানুয়ারি

মেহেজাবিন মার্জিয়া 

আল-আমিন কিন্ডারগার্টেন, ঢাকা 

৮ জানুয়ারি

আবরার জাওয়াদ

নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

৯ জানুয়ারি

রাহাইফা সাদাৎ অর্পিতা 

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

তাসনিম হাসান আরাবী

নান্দাইল পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

১২ জানুয়ারি

মো. মাহী

কুমিল্লা মডার্ন হাইস্কুল, কুমিল্লা 

১৪ জানুয়ারি

সামিহা রহমান সৃষ্টি

১৫ জানুয়ারি

মারিশা মুনতাহা 

দাউদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যশোর 

১৬ জানুয়ারি

মানারা ইসলাম

২৫ জানুয়ারি

মুনতাসির আহমেদ রাফি

ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

এস এম হামীম হাসান

ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা 

৩১ জানুয়ারি 

আবদুল্লাহ আল আবিদ 

আমেনা বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে, দিনাজপুর

