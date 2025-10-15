বইপত্রের হরেক খবর
৬ সেপ্টেম্বর পালিত হয় 'ন্যাশনাল রিড আ বুক ডে'। যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হলেও আজ বিশ্বজুড়ে বইপ্রেমীরা এই দিনটি পালন করে সব বয়সের সব মানুষকে একটা বই হাতে তুলে নিতে উৎসাহ দিতে। বই শেষ না করলেও সমস্যা নেই—শুরু করাটাই আসল। কয়েক পাতা পড়লেও তা আমাদের আনন্দ, মনোযোগ আর কল্পনাশক্তি বাড়াবে। এই দিনে সবাইকে বই পড়ানোর জন্যই তাই এমন দিবস।
দ্য লিটল প্রিন্স
দ্য লিটল প্রিন্স অনূদিত হয়েছে পাঁচ শতাধিক ভাষায়। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশিবার অনূদিত শিশুসাহিত্য।
সবচেয়ে দ্রুত বিক্রি হওয়া বইটি হলো হ্যারি পটার সিরিজের শেষ বই (ডেথলি হ্যালোজ)। প্রকাশের প্রথম ২৪ ঘণ্টায় বিক্রি হয়েছিল ১ দশমিক ১ কোটি কপি।
‘শুধু হৃদয় দিয়েই মানুষ সঠিকভাবে দেখতে পারে; যেসব ব্যাপার সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ, তা চোখে ধরা পড়ে না।’আঁতোয়ান দ্য সাঁত-একজুপেরি, দ্য লিটল প্রিন্স
অ্যালিস’স অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড–এর একটি বিশেষ সংস্করণ ছাপা হয়েছিল...চকলেট দিয়ে!
অ্যাপোলো মিশনে মহাকাশচারীরাও সঙ্গে বই নিয়েছিলেন! মহাকাশে তাঁদের সঙ্গে ছিল ‘বাইবেল’ আর দ্য লিটল প্রিন্স।
নতুন বই
১৯৩৪ সালে জন্ম নেওয়া প্রখ্যাত লেখক রাস্কিন বন্ড এ বছর উদ্যাপন করলেন তাঁর ৯১তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে পেঙ্গুইন বুকস থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নতুন বই Life’s Magic Moments—যেখানে শৈশব থেকে বার্ধক্য, প্রকৃতি, স্বপ্ন আর জীবনের ছোট ছোট সুখের কথা উঠে এসেছে সরল অথচ গভীর ভাষায়।
