যেভাবে বানাব ভুতুড়ে কঙ্কাল

যেভাবে বানাব ভুতুড়ে কঙ্কাল
১. শুরুতেই বরাবরের মতো একটি বর্গাকার কাগজ নাও এবং তিরচিহ্ন বরাবর কোনাকুনি ভাঁজ করে ভাঁজ ফিরিয়ে নাও।
২. দুই পাশের ত্রিভুজাকার অংশ দুটি মাঝবরাবর ভাঁজ করো।
৩. ওপরের ছোট্ট ত্রিভুজাকার অংশটি নিচের দিকে ভাঁজ করো।
৪. এখানে দুটি ডটলাইন দেখতে পাচ্ছ। ওপরের ডটলাইন প্রথমে ওপরের দিকে ভাঁজ করো। পরে নিচের ডটলাইন বরাবর আবারও নিচের দিকে ভাঁজ করো।
৫. এবার স্কেল বসিয়ে নিচের ত্রিভুজাকার অংশটি ৫ ভাগে ভাগ করো। চিত্রের মতো ওপরের ৫ ভাগের ১ অংশ রেখে নিচের অংশটি ডটলাইন বরাবর ওপরের দিকে ভাঁজ করো।
৬. ওপরের ত্রিভুজাকার অংশটি ডটলাইন বরাবর নিচের দিকে ভাঁজ করো।
৭. এবার নিচের ত্রিভুজাকার অংশটি ডটলাইন বরাবর ওপরের দিকে ভাঁজ করো।
৮. আবারও ওপরের ছোট্ট ত্রিভুজাকার অংশটি ডটলাইন বরাবর নিচের দিকে ভাঁজ করো।
৯. সবশেষে চোখ–নাকের কোটর এঁকে নাও। শুরুর সাদামাটা কাগজটা এখন দেখে কেমন ভয় ভয় লাগছে!