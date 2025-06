শার্লক হোমসের চিঠি–রহস্য

১. সংখ্যাগুলো দিয়ে ভাওয়েল বোঝানো হয়েছে। 2 = A, 3 = E, 4 = I, O = 5। তাহলে সম্পূর্ণ চিঠিটা হলো: Tomorrow I will steal the crown jewels. This will be my greatest triumph.