কুইন্স কমনওয়েলথ রচনা প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে হলি ক্রস কলেজের নাজিয়াহ

হলি ক্রস কলেজের শিক্ষার্থী নাজিয়াহ ফাতিমা আসাদ কুইন্স কমনওয়েলথ রচনা প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছেছবি: সংগৃহীত

হলি ক্রস কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী নাজিয়াহ ফাতিমা আসাদ ২০২৫ সালের কুইন্স কমনওয়েলথ রচনা প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে। সে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের সিনিয়র ক্যাটাগরিতে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। এই প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করে রয়্যাল কমনওয়েলথ সোসাইটি (আরসিএস)। এটি ১৪০ বছরের বেশি পুরোনো আন্তর্জাতিক স্কুল-ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা।

এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল ‘আওয়ার কমনওয়েলথ জার্নি’। কমনওয়েলথভুক্ত ৫৬টি দেশ থেকে মোট ৫৩ হাজার ৪৩৪টি রচনা জমা পড়েছিল। বিশ্বের নানা প্রান্তের হাজারো শিক্ষার্থী প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক বা চিঠির মাধ্যমে এতে অংশ নেয়।

প্রতিযোগিতায় দুটি বয়সভিত্তিক বিভাগ থাকে। সিনিয়র বিভাগ ১৪ থেকে ১৮ বছরের জন্য। জুনিয়র বিভাগ ১৪ বছরের কম বয়সীদের জন্য। প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা শব্দসীমা নির্ধারিত থাকে। বিভাগভেদে সেরা লেখকেরা গোল্ড অ্যাওয়ার্ড পায়। সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগ থেকে একজন করে সেরা লেখক প্লাটিনাম অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

গ্লোবাল উইনার ও সিনিয়র ক্যাটাগরির বিজয়ীরা সাধারণত লন্ডনে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পায়। সব বিজয়ী ও সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য থাকে সার্টিফিকেট।

