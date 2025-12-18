সেভয় আইসক্রিমের সৌজন্যে প্রতিদিন কুইজ, প্রতিদিন পুরস্কার: শেষ সপ্তাহে বিজয়ী হলো যারা

সেভয় আইসক্রিমের সৌজন্যে প্রতিদিন কুইজ, প্রতিদিন পুরস্কার: শেষ সপ্তাহে বিজয়ী হলো যারা
২০ অক্টোবর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া সেভয় আইসক্রিমের সৌজন্যে কিশোর আলোর কুইজ আয়োজন— প্রতিদিন কুইজ, প্রতিদিন পুরস্কারের চতুর্থ সপ্তাহ শেষ হয়েছে। ম্যাগাজিনটির ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম পেজে আয়োজন করা হয়েছে জমজমাট কুইজ প্রতিযোগিতা। প্রতিদিনের এই কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রতিদিনই সেভয় আইসক্রিমের সৌজন্যে পুরস্কার জিতে নেওয়ার সুযোগ ছিল।
এর মধ্যে শেষ হয়েছে কুইজের চতুর্থ সপ্তাহ। এবার পালা বিজয়ীদের নাম ঘোষণার। নিচের ছবিতে প্রকাশ করা হলো চতুর্থ সপ্তাহের বিজয়ীদের নাম। অভিনন্দন বিজয়ীদের!
পুরস্কার পেতে বিজয়ীদের নিজের পুরো নাম, মোবাইল নম্বর, যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা ও ফেসবুক/ইনস্টাগ্রাম আইডি এবং কত তারিখের বিজয়ী লিখে ই-মেইল পাঠাতে হবে [email protected] ঠিকানায়। ই-মেইলের সাবজেক্টে লিখতে হবে ‘প্রতিদিন কুইজ, প্রতিদিন পুরস্কার অক্টোবর ২০২৫ (চতুর্থ সপ্তাহের বিজয়ী)’।
তথ্য পাঠাতে হবে ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাঠালে পুরস্কার বাতিল বলে গণ্য হবে।
২০ অক্টোবর শুরু হওয়া এই কুইজ প্রতিযোগিতা চলেছে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত। এরই মাঝে প্রকাশিত হয়েছে শেষ সপ্তাহের বিজয়ীদের নাম। কুইজ বিষয়ে জানতে ভিজিট করতে হবে কিশোর আলোর ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম পেজ।