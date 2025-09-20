হাস্যরসের তিন কৌতুক
পথচারী: এই মিথ্যুক! তুমি তো অন্ধ নও। তুমি অন্ধ সেজে ভিক্ষা করছ কেন? ভিক্ষুক: ঠিকই ধরেছেন স্যার। যে অন্ধ, সে আজ ছুটিতে গেছে। তার জায়গায় আমার ডিউটি পড়েছে। আসলে আমি বোবা।
চেকার টিকিট চাইলেন যাত্রীর কাছে। যাত্রী: টিকিট ছিল, কিন্তু আমার খোকা পথে সেটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। চেকার: এখনো অনেক পথ বাকি। আবার খিদে পাবে। আরেকটা টিকিট কাটুন।
ব্যাটসম্যান খেলার প্রথম বলেই বোল্ড আউট হলেন। বিস্মিত হয়ে তিনি আম্পায়ারকে বললেন, ‘বল উইকেটে লাগেনি, স্যার। বাতাসে বেল পড়ে গেছে।’ আম্পায়ার: যে বাতাস বেল ফেলে দিতে পারে, আশা করি সেই বাতাস আপনাকে প্যাভিলিয়নে পৌঁছে দিতেও সাহায্য করবে।
