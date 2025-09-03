মাথা খাটিয়ে সমাধান করার মতো তিনটি সমস্যা

মাথা খাটিয়ে সমাধান করার মতো তিনটি সমস্যা
তুমি প্রতিদিন বীজগণিত ব্যবহার করো, কিন্তু টেরই পাও না। এখানে কিছু ধাঁধা আছে, সেগুলো সমাধান করতে হলে তোমাকে বীজগণিত ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা এসব সমস্যার সমাধান করি বলে ভয় লাগে না! অনেক সময় বুঝতেই পারি না যে এটা বীজগণিত!
ফুলের পাপড়ির সংখ্যা
নিচের প্রতিটি ফুলের পাপড়ির সংখ্যা একই নিয়মে যোগ ও গুণ করে মাঝের সংখ্যাটি তৈরি করা হয়েছে। তুমি কি এই নিয়মটা বের করে তৃতীয় ফুলের উত্তর বলতে পারবে?
কেক বানাই
জেনি তার বন্ধুর জন্মদিনে একটা কেক বানাবে। ওর কাছে কেক বানানোর জন্য এই জিনিসগুলো আছে:
• ১৬ চামচ মাখন
• ২ কাপ চিনি
• ৪টা ডিম
• ৪ কাপ ময়দা
শেষ মুহূর্তে জেনি দেখল যে ওর কাছে যথেষ্ট ডিম নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। তাই ও ঠিক করল, ৩টা ডিম দিয়েই কেকটা বানাবে। এখন বলো তো, এই হিসাব অনুসারে জেনিকে কতটুকু মাখন, চিনি আর ময়দা ব্যবহার করতে হবে?
পাখির ওড়াউড়ি
সামান্তা পার্কে ১০০ বছরের বেশি বয়সী একটা বটগাছ ও একটা সেগুনগাছ আছে। দুটো গাছেই কিছু পাখি বসে আছে। যদি বটগাছ থেকে একটা পাখি সেগুনগাছে উড়ে যায়, তাহলে দুটো গাছেই পাখির সংখ্যা সমান হবে। এখন বলো তো, দুটো গাছে পাখির সংখ্যার পার্থক্য কত?