বেজে গেল বারোটা

একদিন কিশোর আলো অফিসের একটা কাজে গিয়ে দেখি সবাই মিলে কম্পিউটারের সামনে বসে গভীর আলোচনা করছেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম তাঁদের আলোচনার বিষয়—এ মাসের সেরা লেখক কে? আর অনলাইনে কার লেখা সবচেয়ে বেশি পড়া হয়েছে এবং কে সবচেয়ে বেশি লেখা লিখেছে। তখন পাভেল মহিতুল আলম ভাই ঘোষণা দিলেন, কিশোর আলোর লেখক কাজী আকাশ ভাইয়ের লেখাই সর্বোচ্চ পঠিত এবং তিনি লিখেছেনও সবচেয়ে বেশি।

ঘোষণার পরই পাভেল ভাই আমাকে ডেকে বললেন এক সপ্তাহের মধ্যে একটা লেখা জমা দিতে। সময় নষ্ট না করে লিখে ফেললাম কিআর জন্য আমার প্রথম লেখা। লেখাটির শিরোনাম ছিল ‘এগারোময় এই শহরে কখনো বারোটা বাজে না’। প্রথম লেখার সেই শহরের বারোটা বাজুক কিংবা না–ই বাজুক, কিশোর আলোর বারোটা বেজে গেল। কিআ এখন এগারো পেরিয়ে হলো বারো।

সেই থেকে লেখা শুরু, আর আজ পর্যন্ত তা চলছে। কিশোর আলো ম্যাগাজিন আর অনলাইনে নিয়মিত লিখছি আমি। পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও চলছে কাজ। কিশোর আলোর সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি আমিও।

