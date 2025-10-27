বারো থেকে সংখ্যায় শত হোক, বারো শত

বারো থেকে সংখ্যায় শত হোক, বারো শত
কিশোর আলোর সঙ্গে পরিচয় সেই ২০১৭ থেকে। মিটিং থেকে শুরু করে কিআনন্দ—সবকিছুর সঙ্গে আমিও বেড়ে উঠলাম। সেই চার বছরের কিআকে এখন বারো হতে দেখছি। আমি বাংলা, ইংরেজি শব্দ জানতাম, কিন্তু সবার সামনে শব্দগুলোকে বাক্য বানিয়ে আর বলা হয়ে উঠত না। একেবারেই না। হাত–পা কাঁপত, চোখ ঘোলা হতো। জড়তা। এই আট বছরে সবার সামনে একেবারে রচনা বলতে সাধলেও চোখ ঘোলা হয় না। দাঁড়িয়ে বলতে পারি। এই যে লিখছি, এটা কোয়ান্টাম থেকে কোনো অংশে কম তো নয়, আমার জন্য আরকি। অনেক অনেক ভালোবাসা কিশোর আলো, কাছের কাউকে তো আর ধন্যবাদ বলা যায় না। তোমার সঙ্গ আমাকে, আমাদের ধরে টেনে বড় করার জন্য। শুভ জন্মদিন কিআ। বারো থেকে সংখ্যায় শত হোক, বারো শত।