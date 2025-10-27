আরও

বারো থেকে সংখ্যায় শত হোক, বারো শত

লেখা:
রেহানা ইসলাম

কিশোর আলোর সঙ্গে পরিচয় সেই ২০১৭ থেকে। মিটিং থেকে শুরু করে কিআনন্দ—সবকিছুর সঙ্গে আমিও বেড়ে উঠলাম। সেই চার বছরের কিআকে এখন বারো হতে দেখছি। আমি বাংলা, ইংরেজি শব্দ জানতাম, কিন্তু সবার সামনে শব্দগুলোকে বাক্য বানিয়ে আর বলা হয়ে উঠত না। একেবারেই না। হাত–পা কাঁপত, চোখ ঘোলা হতো। জড়তা। এই আট বছরে সবার সামনে একেবারে রচনা বলতে সাধলেও চোখ ঘোলা হয় না। দাঁড়িয়ে বলতে পারি। এই যে লিখছি, এটা কোয়ান্টাম থেকে কোনো অংশে কম তো নয়, আমার জন্য আরকি। অনেক অনেক ভালোবাসা কিশোর আলো, কাছের কাউকে তো আর ধন্যবাদ বলা যায় না। তোমার সঙ্গ আমাকে, আমাদের ধরে টেনে বড় করার জন্য। শুভ জন্মদিন কিআ। বারো থেকে সংখ্যায় শত হোক, বারো শত।

আরও পড়ুন

শৈশবের স্মৃতি বড় হয়ে মনে করতে পারি না কেন

আরও থেকে আরও পড়ুন