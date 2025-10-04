৮ বছরের পথচলা
২০১৭ সালের ১৭ নভেম্বর। ক্লাস থ্রিতে পড়া আট বছর বয়সী এক ছেলে। সারাদিন মেতে থাকত হাসাহাসি, খেলাধুলা আর কার্টুন দেখায়। বই পড়তে খুব ভালো লাগতো ছেলেটির। তাই ক্লাস সিক্স পড়ুয়া বড় ভাই একদিন একটি ম্যাগাজিন এনে তার হাতে দিয়ে বলল, ‘এটা তোর জন্য।’
ছোট ছেলেটি অনেক বই পড়লেও ম্যাগাজিন পড়েনি কখনো। ম্যাগাজিনটির ওপরে লেখা 'কিআ, কিশোর আলো'।
ছেলেটি 'কিআ'র পাতা খুলল। ভেতরে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প, কবিতা, অ্যানিমে, ফিচার, মজার কুইজ ইত্যাদি দিয়ে পরিপূর্ণ। ছেলেটি দেখল, তার সমবয়সী ও কিশোর বয়সী ছেলে-মেয়েরা কত সুন্দর করে গল্প-কবিতা পাঠায় এবং তাদের অনুভূতি চিঠির মাধ্যমে প্রকাশ করে। আর 'কিআ' তাদের উত্তর দেয়।
সেই যে তার ওই ম্যাগাজিনটির প্রতি ভালো লাগা শুরু হলো, তা আজ পর্যন্ত অটুট। ছেলেটির সঙ্গে আর দীর্ঘ আট বছরের পথচলা। ছেলেটি আজ সতেরো বছর বয়সী এক কিশোর। তার হাতে ধরে থাকা সেই 'কিআ' নামের ম্যাগাজিনটিরও ১২ বছর পূর্ণ হলো। 'কিআ' আগের মতোই ছড়িয়ে যাচ্ছে কৈশোরের আলো, কিশোর-কিশোরীদের আশার আলো। আজ কিশোর ছেলেটি 'কিআ'কে একটি কথাই বলতে চায়, ‘যেভাবে তুমি আমাকে শিখিয়েছ, ঠিক সেভাবেই তুমি সব কিশোরদের কাছে তোমার আলো যুগের পর যুগ ধরে ছড়িয়ে দাও।’
শুভ জন্মদিন কিশোর আলো, শুভ জন্মদিন।
লেখক: শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ