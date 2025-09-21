কে আমাকে অনুসরণ করে
স্কুল থেকে ফিরে খাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসতেই মনে হলো, কেউ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পেছন ফিরে পুরো ঘরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আজ স্কুল থেকে ফেরার পথেও এমনটা মনে হয়েছিল। কিন্তু পেছন ফিরে কাউকেই দেখিনি। তবে কি কোনো চোর, ডাকাত বা ভূত আমাকে অনুসরণ করছে? ভয়ে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। একটু পরই রান্নাঘর থেকে বাসন পড়ার আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে গেলাম। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী হয়েছে?’ মা বললেন, ‘হয়তো বাতাসে পড়ে গেছে।’ কেমন যেন খটকা লাগল আমার। সেদিন রাতে আর ঘুম হলো না। সারা রাত মনে হতে লাগল, আমার ঘরে কেউ আছে, যে আমাকে সারাক্ষণ দেখছে।
পরের দিন স্কুল ছুটি থাকায় বন্ধুদের নিয়ে আমার ঘরে হানা দিলাম। পুরো ঘর খোঁজাখুঁজি করার পর দেখি, আমার খাটের নিচে ছোট্ট একটা বিড়ালছানা! তাহলে এ-ই রাস্তা থেকে আমাকে অনুসরণ করতে করতে বাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছে! আর আমি কী না কী ভাবছিলাম! আমরা তাকে কোলে তুলে নিলাম। বরণ করে নিলাম আমাদের দলের নতুন সদস্য হিসেবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণি, ভেড়ামারা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া