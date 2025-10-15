এ মাসে যাদের জন্মদিন
তোমাদের অনেকের জন্মদিন অক্টোবর মাসে। এ মাসে যাদের জন্মদিন, তাদের সবাইকে কিশোর আলোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আশা করি, তোমাদের জন্মদিন ভালো কাটবে। ভালো থেকো তোমরা।
১ অক্টোবর
মোহনা বখতিয়ার মিম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
৩ অক্টোবর
আফরিন তানিশা রিহা
তৃতীয় শ্রেণি, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রাজশাহী
৭ অক্টোবর
ইফফাত জাহান তায়্যিবা
সপ্তম শ্রেণি, শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শেরপুর
১০ অক্টোবর
সাবাওয়াত নাছির
সপ্তম শ্রেণি, মোস্তফা বেগম গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম
১২ অক্টোবর
অংকিতা
দশম শ্রেণি, সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ
১৭ অক্টোবর
জেরিন তাবাসসুম
অষ্টম শ্রণি, লোহাগড়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, নড়াইল
১৮ অক্টোবর
সানজিদা মেহজাবিন
একাদশ শ্রেণি,আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
১৯ অক্টোবর
জান্নাতুল নাভিয়া
সপ্তম শ্রেণি, স্কুল অব লরিয়েট্স ইন্টারন্যাশনাল, কুষ্টিয়া
২৩ অক্টোবর
সৈয়দা সুবাইতা
বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
৩০ অক্টোবর
ফাতেমা তুন নওশীন অর্ণা
নবম শ্রেণি, বেঞ্চমার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, গাজীপুর
আরও যাদের জন্মদিন
আহনাফ আবরার
ষষ্ঠ শ্রেণি কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া
নুযহাত ইসলাম জুহি
একাদশ শ্রেণি, হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা
রিদওয়ান আলম
সপ্তম শ্রেণি,খুলনা জিলা স্কুল,খুলনা