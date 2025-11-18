স্কুলের ভূত
তখন আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। একদিন আমি আর আমার বান্ধবী সারিকা স্কুলের দোতলার করিডরে হাঁটছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে একটা রুমের দিকে আমাদের চোখ পড়ল। রুমটার দরজা সামান্য খোলা ছিল। ভেতরে বেশ অন্ধকার। আমরা স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছি, তখনো সব রুম ভালোভাবে চিনতাম না। কৌতূহলী হয়ে আমরা দুজনই সেই রুমে ঢুকে পড়লাম।
কোন রুম বুঝে ওঠার আগেই আমি কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি তা দেখার জন্য তাকাতেই দেখি, ৩২টি দাঁত বের করে একটি কঙ্কাল আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। ভয়ে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে রুম থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। পরে জানতে পারলাম, ওটা ছিল সায়েন্স ল্যাবরেটরি।
লেখক: শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি, বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বগুড়া