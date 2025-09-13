জীবনের সেরা সময় কেটেছে স্কুলে

জীবনের সেরা সময় কেটেছে স্কুলে
২০১৮ সালের কথা। সরকারি স্কুলে সুযোগ না পেয়ে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতেও অনেক বকাঝকা শুনতে হয়েছে। তবে নতুন স্কুলে প্রথম পা রাখার পর মনটা ভালো হয়ে গেল। দেখলাম, যাদের সঙ্গে ক্লাস ওয়ান, টু কিংবা কেজি স্কুলে পড়েছি, তাদের অনেকেই এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। পুরোনো বন্ধুদের পেয়ে সরকারি স্কুলে চান্স না পাওয়ার কষ্ট ভুলে গেলাম এক নিমেষেই।
স্কুলজীবন কী, তা বুঝতে না বুঝতেই চলে এল ২০২০ সাল। প্রায় দুই বছর স্কুলে যাওয়া হলো না। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে যখন আবার স্কুল খুলল, তখন আমার খুশি আর দেখে কে! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একেকটা ক্লাস পার হতে লাগলাম। এ বছর হঠাৎ খেয়াল করলাম, স্কুলজীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। চোখ বন্ধ করলেই মনে হয়, এই তো সেদিন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম! কখন যে সময় ঝড়ের গতিতে চলে গেল, বুঝতেই পারলাম না। এখন মনে হয়, আমি বোধ হয় আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা সময়টা পার করে ফেলেছি!
লেখক: দশম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী