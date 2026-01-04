আরও

মাথা ঘামানোর পাঁচ প্রশ্ন

কিআ প্রতিবেদক
অলংকরণ: সাফায়েত সাগর

১. প্রথম আগুন

তোমার কাছে মাত্র একটা দেশলাইয়ের কাঠি আছে। তুমি একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে ঢুকলে। সেই ঘরে একটা মোমবাতি, একটা হারিকেন আর একটা গ্যাসের চুলা আছে। তুমি প্রথমে কোনটি জ্বালাবে?

২. অপারেশন থিয়েটারে বিস্ময়

একটি ছেলে ভয়ানক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলো। ইমার্জেন্সি রুমের সবচেয়ে বড় চিকিৎসক ছেলেটিকে দেখেই চমকে উঠে বললেন, ‘আমি এর অপারেশন করতে পারব না! এ তো আমার ছেলে!’

মজার ব্যাপার হলো, ওই চিকিৎসক ছেলেটির বাবা নন। তাহলে তিনি কে?

৩. অভিধানের ভুল

এমন একটি শব্দ বলো যা বাংলা অভিধানের বিখ্যাত পণ্ডিত ও সম্পাদকেরাও ‘ভুল’ বলে উচ্চারণ করেন।

৪. বাজে জিনিস

তোমার টেবিলের ওপর একটা ব্যাট, একটা বল, একটা গিটার আর একটা মগ আছে। সঙ্গে খাতা, কলম ও বইপত্র তো আছেই। বলো তো, এর মধ্যে কোনটা বেশি বাজে?

৫. গাড়ি ঠেলার সাজা

এক লোক তাঁর গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে একটা বড় হোটেলের সামনে এসে থামলেন। তারপর হোটেলের মালিককে একগাদা টাকা দিয়ে বললেন, ‘যাক, বাঁচা গেল! আমি দেউলিয়া হয়ে গেলাম!’

লোকটা গাড়ি ঠেলে হোটেলের সামনে এসে টাকা দিল কেন?

