নভেম্বর মাসে যাদের জন্মদিন

তোমাদের অনেকের জন্মদিন নভেম্বর মাসে। এ মাসে যাদের জন্মদিন, তাদের সবাইকে কিশোর আলোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আশা করি, তোমাদের জন্মদিন ভালো কাটবে। ভালো থেকো তোমরা।

কিআ প্রতিবেদক
ছবি: সুমন ইউসুফ

১ নভেম্বর

নুরসিয়া তাইয়েবা

পঞ্চম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

৯ নভেম্বর

ফাতিহা রাদিয়াতুল

তৃতীয় শ্রেণি, জাহানারা ইসরাইল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল

জি.এম. ইশতিয়াক মাহমুদ 

চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর

১৫ নভেম্বর

আনুভা জুয়ায়রিয়া

১৭ নভেম্বর

হুমাইদা রশীদ আরিবা 

পঞ্চম শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

১৮ নভেম্বর

সারোয়ার  জাহান 

অষ্টম শ্রেণি, বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, ঢাকা

সাজেদা তাসনিম

নবম শ্রেণি, দারুননাজাত মহিলা মাদরাসা, ঢাকা

২০ নভেম্বর

ইসরাত জাহান ইরা

দশম শ্রেণি, বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

২৫ নভেম্বর

রাইনা হোসেন খান

মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

২৬ নভেম্বর

মারওয়ারিদ মুশাররাত 

ষষ্ঠ শ্রেণি, অর্কিডস স্কুল, চট্টগ্রাম

তোমাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। শুভ জন্মদিন।

