১২ বছর ধরে এই ম্যাগাজিন পড়ি

তাসফিয়া কামরুন নভেরা
জন্মদিনের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা, প্রিয় বন্ধু, শৈশব-কৈশোর থেকে শুরু করে তারুণ্যের সারথি। কিআর জন্মদিন, জন্মমাস দুটোই আমার কাছে বিশেষ। বছরের হিসাবে কিআ আমার ৮ বছরের ছোট আর দিনের হিসাব করলে কিআ আবার আমার থেকে ২১ দিনের বড়! ১২ বছর ধরে এই ম্যাগাজিনটা পড়ি। মাসিক এই ম্যাগাজিনের একটা সংখ্যাও বাদ দিইনি আমি আর নাবিলা আপু। গর্ব করে বলতেই পারি, কিআর একনিষ্ঠ পাঠক আমি। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, দুই মাস আগে আম্মু হঠাৎ হকার আঙ্কেলকে কিআ দিতে মানা করে দিল। শুনে আমার তো মাথায় হাত, বলে কী! আম্মু বলল, তোমরা কি আর কিশোর আছ? কী আর করা? মাতৃআজ্ঞা না মেনে উপায় কী! বয়সে কিশোর না হলেও কিশোর আলো পড়ার ব্যাপারে আমি সারা জীবনই কিশোর থাকব। এখনকার পিচ্চিরা মোবাইল-ল্যাপটপে গেম ছাড়া আর কিছু বোঝে না, অথচ এই বয়সে আমি কিশোর আলো না পড়ে বিনোদন-অবসরের কথা চিন্তাই করতে পারতাম না। কিআর প্রথম পৃষ্ঠার চিঠিগুলো থেকে শুরু করে শেষ পৃষ্ঠার কুইজের উত্তর পর্যন্ত খতম করার ব্রত নিয়ে বসতাম। ওহ হ্যাঁ, আমার অরিগ্যামির হাতেখড়িটাও কিআর হাত ধরেই। দুবার কিআ উৎসবে গিয়েছিলাম পুরো পরিবারসহ। কী অসম্ভব দারুণ স্মৃতি!

আবারও জন্মদিনের শুভেচ্ছা কিআ!

