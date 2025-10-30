রোবট আর অয়ন–জিমির আড্ডা

রোবট আর অয়ন–জিমির আড্ডা
কিআড্ডা ১০৩ ছিল রোবোটিকস আর সাহিত্যের জগৎ নিয়ে। আড্ডাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার। আড্ডায় উপস্থিত ছিল দুই খুদে রোবটবিদ তৃতীয় শ্রেণির আরিয়েত্তি ইসলাম ও দশম শ্রেণির নামিয়া রৌজাত নুবালা। উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় লেখক ইসমাইল আরমান।
দুই রোবটবিদ ২৬তম আন্তর্জাতিক রোবোটিকস অলিম্পিয়াড থেকে স্বর্ণপদক জয় করেছে। নামিয়ার আগ্রহের শুরু ছিল বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে। প্রথমবার সে আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে ব্রোঞ্জপদক জয় করে। পরের বছর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে সিনিয়র হাই ক্যাটাগরির ‘ক্রিয়েটিভ মুভি’ বিভাগে স্বর্ণপদক এবং ‘ফিজিক্যাল কম্পিউটিং’ বিভাগে ব্রোঞ্জপদক জেতে। এই অভিজ্ঞতা নামিয়া তুলে ধরে কিআড্ডার অংশগ্রহণকারীদের সামনে। আরিয়েত্তি নিজের রোবটের প্রতি ভালোবাসার কথা জানায়। নিজের তৈরি করা রোবট কিআড্ডায় চালিয়ে দেখায়। শৈশব থেকেই বাবার উৎসাহে রোবট তৈরির প্রতি তার আগ্রহের কথা সবার সামনে তুলে ধরে।
এরপর ‘আয়ন-জিমি’ খ্যাত লেখক ইসমাইল আরমান নিজের লেখালেখির জগৎ নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, নবম শ্রেণিতে পাণ্ডুলিপি নিয়ে সেবা প্রকাশনীতে লেখক ও প্রকাশক কাজী আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রকিব হাসানের ‘তিন গোয়েন্দা’ পড়ে তাঁর লেখার শখ জেগেছিল। ইসমাইল আরমান ভালো লেখক হওয়ার জন্য প্রচুর বই পড়ার ওপর জোর দেন।
কিআড্ডার সহযোগী সম্পাদক আদনান মুকিত কিশোর আলোর সর্বশেষ সংখ্যা ও পাঠকদের লেখা প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর কুইজ প্রতিযোগিতা এবং কিশোর আলোর জন্মদিনকে সামনে রেখে গান ও কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করা হয়। সবশেষে গ্রুপ ছবি তোলার মাধ্যমে শেষ হয় সেপ্টেম্বর মাসের আড্ডা। আড্ডা পরিচালনা করেন কিআর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের এবং প্রদায়ক জাহিন যাইমাহ্ কবির।
ছবি: আব্দুল ইলা