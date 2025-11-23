জলবায়ু সুবিচারের দাবিতে কিশোর-তরুণ-শ্রমিকদের সম্মেলন
ব্রাজিলের বেলেম শহরে চলছে ৩০তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ-৩০। এই সম্মেলনকে সামনে রেখে নিজেদের দাবিকে সামনে আনছে জলবায়ুকর্মীরা। গত ২০ নভেম্বর ২০২৫ শুক্রবার সকালে ঢাকার প্রেস ক্লাবে একটি সম্মেলন করেছে কিশোর-তরুণ-শ্রমিক জলবায়ু আন্দোলনকর্মীরা। তাঁদের দাবি, দেশের অ্যানার্জি মাস্টারপ্ল্যান সংশোধন করতে হবে। কপ৩০ সম্মেলনে ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করতে হবে।
এই সম্মেলন ছিল বিশ্বব্যাপী সংহতি আন্দোলনের অংশ। সংগঠক ও অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর সমাধান আর গ্রহণযোগ্য নয়। এখন প্রয়োজন দ্রুত, মানুষকেন্দ্রিক ও অনুদান-নির্ভর ন্যায্য রূপান্তর।
ইয়ুথনেট গ্লোবাল, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর জাস্ট ট্রানজিশন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে তরুণদের পাশাপাশি শ্রমিক নেতারা অংশ নেন। বাঘ ও পান্ডার পোশাকধারী প্রতীকী প্রদর্শনী, জলবায়ু সুবিচার সংহতি দেয়ালসহ নানা সৃজনশীল উপায়ে তারা নিজেদের দাবি তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীদের মতে, ন্যায্য রূপান্তর মানে এমন এক পরিবর্তন, যেখানে শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে, সামাজিক সুরক্ষা জোরদার হবে, নবায়নযোগ্য শক্তির পথে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে এগোনো হবে। যারা জলবায়ু সংকট সৃষ্টি করেনি, তাদের ওপর বোঝা চাপানো যাবে না।
ইয়ুথনেট গ্লোবালের নির্বাহী সমন্বয়কারী ও বাংলাদেশের কপ৩০ যুব প্রতিনিধি সোহানুর রহমান বলেন, ন্যায্য রূপান্তর মানে দূষণ থেকে সমাধানের পথে যেতে গিয়ে কাউকে পেছনে না ফেলে এগোনো। শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলেন বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক একে এম আশরাফ উদ্দিন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শ্রমিকরা জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মী। তাই রূপান্তর হতে হবে শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে।
ঢাকার স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর কামরুজ্জামান মজুমদার সংহতি জানিয়ে বলেন, তরুণদের দাবি বিজ্ঞানসম্মত। জীবাশ্ম জ্বালানির অবসান এবং দ্রুত ন্যায্য রূপান্তর আর দেরি করা যাবে না। সিনিয়র ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নাইমুল আহসান জুয়েল বলেন, যে শ্রমিকরা সংকট সৃষ্টি করেনি, তাঁদের কাঁধে জলবায়ুর বোঝা চাপানো অন্যায়।
সম্মেলনের শেষে আয়োজকরা বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে আহ্বান জানান, কপ৩০ যেন শুধু প্রতিশ্রুতিতে আটকে না থাকে, বরং ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ, শ্রমিক ও তরুণদের জন্য বাস্তব অগ্রগতি নিশ্চিত করে।