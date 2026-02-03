আরও

পোকামাকড় নিয়ে মজার তথ্য

কিআ প্রতিবেদক
মৌমাছিছবি: শাটারস্টোক

  • একটি লেডিবার্ড বা গুবরে পোকা নিজের পুরো জীবনে পাঁচ হাজারেরও বেশি পোকা খেয়ে ফেলতে পা।ভাবো তো, কী দুর্দান্ত শিকারি এরা।

  • ফলের মাছি বা ফ্রুটফ্লাই হলো প্রথম জীবিত প্রাণী, যেগুলোকে মানুষ মহাকাশে পাঠিয়েছিল।

  • ড্রাগনফ্লাই বা ফড়িং পৃথিবীতে আছে প্রায় ৩০ কোটি বছর ধরে। এর মানে ডাইনোসরেরও অনেক আগের বাসিন্দা এরা।

  • একটি মৌমাছির ডানা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৯০ বার ঝাপটায়। যা এক মিনিটে দাঁড়ায় ১১ হাজার ৪০০ বার। এই দ্রুততার কারণেই সেই পরিচিত গুঞ্জন শোনা যায়।

  • যুক্তরাজ্যে পাওয়া সবচেয়ে বড় পোকামাকড়ের প্রজাতি হলো স্ট্যাগ বিটল।

  • শুঁয়োপোকার চোখের সংখ্যা শুনলে অবাক হবে। এদের মোট ১২টি চোখ থাকে।

  • একেকটি গুবরে পোকা নিজের ওজনের চেয়ে ১ হাজার ১৪১ গুণ ভারি বোঝা টানতে পারে।

  • প্রজাপতিরা স্বাদ নেয় পা দিয়ে, মুখ দিয়ে না।

আরও পড়ুন

৩০ ফেব্রুয়ারি একবার এসেছিল, আর কোনোদিন আসবে না

আরও থেকে আরও পড়ুন