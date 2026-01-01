উঁচু গলার তৃণভোজী ডাইনোসর ব্র্যাকিয়োসোরাস
১. প্রথমে একটি বর্গাকার কাগজ নাও। নিচের চিত্রের মতো কাগজটি কোনাকুনি ভাঁজ করে ভাঁজ ফিরিয়ে নাও।
২. দুপাশের অংশ দুটি ডট লাইন বরাবর ভাঁজ করে মাঝলাইন পর্যন্ত মিলিয়ে নাও।
৩. ডটলাইন বরাবর ওপরের অংশটি নিচের দিকে ভাঁজ করো।
৪. ডটলাইন পর্যন্ত ওপরের ভাঁজ করা অংশ দুটি চিত্রের মতো পেছনের দিকে খোলো। তাতে ৫ নম্বর চিত্রের মতো পাবে।
৫. আবার ওপরের ডট করা অংশটি চিত্রের মতো উল্টো দিকে বাঁকিয়ে নাও।
৬. চিত্রের মতো ওপরের ছোট অংশটি ভেতরের দিকে ভাঁজ করো বা কেটে ফেলে দাও।
৭. এখানে দুটি ডটলাইন। প্রথমে বড় ডটলাইন বরাবর ভেতরের দিকে ও ছোট ডটলাইন বরাবর বাইরের দিকে ভাঁজ করো।
৮. ত্রিভুজাকার অংশটি কেটে ফেলে দাও।
৯. এবার নিচের চারকোনা অংশটি কেটে ফেলে দাও।
১০. সব শেষে চোখ এঁকে নাও। ব্যস, পেয়ে গেলে তোমার বানানো উঁচু গলার ডাইনোসর। হারিয়ে যাওয়া ডাইনোসর নাহয় ফিরে আসুক তোমার হাতে থাকা কাগজের ভাঁজে ভাঁজে। জানো কি তোমরা? ব্র্যাকিয়োসোরাস ছিল বিশালদেহী লম্বা গলাযুক্ত, তৃণভোজী ডাইনোসর যা জুরাসিক যুগে মানে আজ থেকে প্রায় ১৪৫ থেকে ১৫৫ মিলিয়ন বছর আগে বাস করত। এদের সামনের পা পেছনের পায়ের চেয়ে লম্বা ছিল, যাতে করে উঁচু গাছ থেকে সহজে পাতা খেতে পারত। বাস করত উত্তর আমেরিকায়।