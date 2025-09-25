আরও

গল্পধাঁধার অনলাইন আড্ডা

আগস্ট মাসের অনলাইন কিআড্ডা

অনলাইনে এবারের আড্ডাটা হয়েছে একদম সংক্ষেপে। মাত্র ৪০ মিনিটে মিটিং শেষ। শুরুটা হয়েছে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে। সব অনলাইন মিটিংয়ে যেমন হয়, তুমি কেমন আছ? ভালো আছি বলতে না বলতে আরেকজন জিজ্ঞেস করে, আপনি কেমন আছেন? এভাবে শুরু হলেও কিশোর আলোর পাঠকদের একের পর এক মন্তব্যে সভা জমে ওঠে। এরপর সভায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানান কিশোর আলোর সহযোগী সম্পাদক আদনান মুকিত। একজন পাঠক জানায়, আদনান মুকিত জুলাই সংখ্যায় গল্প লিখেছেন, এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। এরপর কিশোর আলোর এ মাসের সভার অতিথি লেখক মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ যোগ দেন। তিনি কিশোর আলোয় গল্পধাঁধা বিভাগটিতে লেখেন। এ বিভাগে ছাপা হয় একটি গল্প, যেখানে একটি ধাঁধা বা রহস্য থাকে। এ রহস্যের সমাধান পরের সংখ্যায় ছাপা হয়। গল্পধাঁধা বিভাগটি নিয়মিত ছাপানোর জন্য এক পাঠক অনুরোধ করে। আরেক পাঠক অতিথিকে প্রশ্ন করে, কীভাবে গল্পধাঁধা লেখার আইডিয়া তিনি পান? লেখক বলেন, ‘চারপাশ থেকে। যেমন তোমাদের মন্তব্য থেকেও আইডিয়া পাওয়া সম্ভব।’

এরপর সভায় যোগ দেন কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হক। তাঁকে পেয়ে পাঠকের প্রশ্ন ছিল, ‘মাইক্রোবাস ভূতে চালাচ্ছিল’ গল্পটি কি সত্যি? আনিসুল হক উদাহরণ দিয়ে বলেন, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে যুক্তরাষ্ট্রে এক লেখক পরামর্শ দিয়েছিলেন, তোমার গল্পে সত্যি বলে গল্পটা নষ্ট কোরো না। গল্পে কিছু সত্যির সঙ্গে কিছু বানিয়ে গল্প যোগ করলেই সেটা গল্প হয়ে উঠবে।

আগস্ট মাসের কিশোর আলোর অনলাইন সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কিশোর আলোর নিয়মিত লেখক আসহাবিল ইয়ামিন, কিশোর আলোর ইভেন্ট বিভাগের নওশিন শারমীন, ভিডিও বিভাগের আব্দুল ইলা। সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন কিশোর আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের।

