কারাতে একাডেমিতে একদিন
হাই, আমার নাম রাকীন। আমি কারাতে শিখি। আমার প্রশিক্ষকদের নাম রেহান উদ্দিন আর সাজু রহমান। কারাতে যেহেতু জাপান থেকে এসেছে, ফলে আমরা আমাদের প্রশিক্ষকদের সেনসেই বলি। জাপানের প্রশিক্ষকদের এই নামে ডাকা হয়। আমার কারাতে প্রশিক্ষণ শুরু হয় বিকেল ৪টা বাজে। আমার একাডেমিতে মোট ৬০ জন শিক্ষার্থী আছে। প্রথমে রেহান সেনসেই আমাদের ওয়ার্ম আপ করালেন। যেন প্রশিক্ষণ করার সময় ব্যথা না পাই। আমাদের সাজু সেনসেই জানালেন, আমাদের মাথা থেকে গলা পর্যন্ত হলো ইয়োদান। বুক হলো জোদান আর পেট থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত হলো গেদান। লাথি দেওয়াকে বলে গেরি এবং ঘুষি মারাকে বলে জুকি। লাথি দেওয়ার বেসিক দুইটি। একটা হলো খিজামি জুকি, যা মুখে মারে। রেহান সেনসেই সবাইকে বলে কামাইথে। এটার অর্থ বাঁ পা সামনে রেখে ডানা পেছনে রেখে দাড়ানোর ধরন, যাকে আবার দাচি বলে। তারপর আমরা কুমিতে করি। অর্থাৎ ফাইট, যা গেরি ওজুকি দিয়ে শুরু হয়। কুমিতে করা শুরু করতে বলা হয়। মানে সুমো হাসিমে, যার অর্থ ফাইট শুরু করা। ফাইট শেষ করার পর সেনসেই আমাদের ওস দিয়ে বিদায় দেয়, যা স্বাগত বা বিদায় শেখাতে ব্যবহৃত হয়।
লেখক: শিক্ষার্থী, সপ্তম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ